وفاة عائلة باكستانية من خمسة أفراد بحريق في الأردن

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قضى خمسة باكستانيين هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة في حريق شب بخيمهم في محافظة الكرك وسط المملكة، على ما أفاد مصدر أمني أردني.ونقل بيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إنّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر اليوم حريقاً شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة".وأوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.من جهته، قال مدير الطب الشرعي في اقليم الجنوب الطبيب حسن هواري ان جثث خمسة اشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرضهم لحروق تفحمية أدت الى وفاتهم.واضاف أن الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام).وأكد السرطاوي قيام الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصا وإن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.وفي 20 كانون الاول 2021 قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.