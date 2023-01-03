رئيسي: لكل المستضعفين في العالم عليكم بالصمود..

في إيران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مراسم إحياء ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المنهدس: "لكل المستضعفين في العالم، عليكم بالصمود أمام الظلم والاستكبار، وأن تسدوا الطريق على المستكبرين والظالمين".