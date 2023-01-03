أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 09:08
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رئيسي: لكل المستضعفين في العالم عليكم بالصمود..

رئيسي: لكل المستضعفين في العالم عليكم بالصمود.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبو مهدي المنهدس, قاسم سليماني,رئيسي,رئيسي: لكل المستضعفين في العالم عليكم بالصمود..
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Lebanon News
في إيران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مراسم إحياء ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المنهدس: "لكل المستضعفين في العالم، عليكم بالصمود أمام الظلم والاستكبار، وأن تسدوا الطريق على المستكبرين والظالمين".
 
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