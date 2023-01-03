أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 09:16
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تعيين سفير بابوي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

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تعيين سفير بابوي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
Lebanon News
عيّن قداسة البابا فرنسيس المطران كريستوف زخيا القسيس، رئيس أساقفة روزِلّه شرفًا، في الوقت الحاليّ سفيرًا بابويّاً في باكستان، سفيرًا بابويّاً لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة.
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