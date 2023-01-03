تعيين سفير بابوي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

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LBCI News Lebanon

عيّن قداسة البابا فرنسيس المطران كريستوف زخيا القسيس، رئيس أساقفة روزِلّه شرفًا، في الوقت الحاليّ سفيرًا بابويّاً في باكستان، سفيرًا بابويّاً لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة.