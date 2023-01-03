الاتحاد الاوروبي يقترح "تقديم لقاحات" ضد كوفيد للصين

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أعلنت المفوضية الأوروبية قبل اجتماع جديد لخبراء الصحة في الدول الأعضاء الـ27 أن الاتحاد الأوروبي اقترح على الصين التي تسجل ارتفاعا كبيرا في حالات كوفيد، تقديم لقاحات ضد الفيروس وتزويدها بـ"خبرتها".وأعلن المتحدث باسم المفوضية إن مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس "تواصلت مع نظرائها الصينيين لتعرض عليهم تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه بما في ذلك خبرتنا في مجال الصحة العامة وتبرعات اللقاحات الأوروبية التي تغطي كافة المتحورات"، مضيفا أن بروكسل تنتظر رد بكين.كانت المفوضية الأوروبية أشارت منتصف كانون الأول إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لتزويد الصين باللقاحات" دون التحدث عن هبات. ولم توضح المفوضية عدد الجرعات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي ولا من أي مخزون سترسل، لكنها شددت على أن طبيعة المساعدات الأوروبية ستكون رهنا بالرد الصيني.