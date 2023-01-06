رئيسة البيرو تدعو إلى الحوار لانهاء التظاهرات

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دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي إلى الحوار لإنهاء التظاهرات التي تهز البلاد حيث يطالب محتجون باستقالتها. وقالت بولوارتي خلال مؤتمر صحافي في ليما "نمد اليد والقلب" إلى المتظاهرين، داعية المواطنين المستائين إلى لقاء مع الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.وتجددت الحركات الاحتجاجية لأربعاء في 26 مقاطعة في البيرو بعد توقف موقت خلال أعياد نهاية السنة. ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل لبرلمان وعقد انتخابات فورا. وكان موعد الانتخابات قدم من 2026 إلى نيسان 2024.ووقعت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين فيما أغلقت طرقات كثيرة في مدن عدة.