مقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار في ثكنة نمسوية

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قُتل جندي نمسوي وأُصيب آخر خلال تبادل لإطلاق النار صباح الجمعة في ثكنة قرب فيينا، على ما أعلن الجيش النمسوي.وأعلن المتحدث باسم الجيش مايكل باور في تغريدة مقتل حارس وإصابة جندي آخر في إطلاق نار قبيل الساعة السابعة من هذا الصباح (06,00 بتوقيت غرينتش) في ثكنة فينر نوشتادت جنوب فيينا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.وأوضح باور، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة النمسوية، أن الرجلين كانا قد تشاجرا قبل إطلاق النار وأن الحارس أطلق النار في الهواء قبل أن يُقتل.وبحسب وكالة الصحافة النمسوية، لم يتضح بعد ما إذا كانت إصابات الجندي مرتبطة بإطلاق النار.