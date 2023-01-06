إسرائيل تفرض عقوبات إنتقامية على السلطة الفلسطينية

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أعلنت إسرائيل الجمعة فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية القرار الخميس في أول إجتماع له غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل كرسوم جمركية لعائلات ضحايا هجمات فلسطينية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينية بقيمة ما دفعته السلطة في العام 2022 "للإرهابيين وعائلاتهم"، بحسب النص، من دون تحديد المبلغ.