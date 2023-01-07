الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس

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أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة التجارة ووالي صفاقس، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.ومن دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".والرابحي بن حمزة، التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في تشرين الثاني 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.,قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عيّنه في حزيران 2022.,تشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.,تأتي هاتان الإقالتان في سياق توتّر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 تمّوز 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال كانون الأوّل).