غامبيا توجه تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود

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وجّهت حكومة غامبيا الجمعة تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود لارتباطهم بمحاولة انقلاب مفترضة في كانون الأول، وفق ما أعلن ناطق في بيان.وكانت سلطات البلد الواقع في غرب إفريقيا، أعلنت في 21 كانون الأول أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق.والجنود الثمانية متّهمون أيضًا بالتواطؤ لارتكاب جريمة، وفق البيان.ويقبع جميعهم في السجن باستثناء واحد لا يزال متواريًا عن الأنظار، بحسب الحكومة.ولفت المتحدث باسم الحكومة إيبريما جي سانكاريه إلى أن الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فارًا من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (...) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن.وسبق أن وجّهت السلطات تهمًا إلى مدنيَين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب المفترضة.ولا يزال النظام الديموقراطي هشًا في غامبيا، بعد ديكتاتورية استمرّت 22 عامًا وانتهت عام 2016.