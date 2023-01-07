أخبار دولية
07 كانون الثاني 2023 - 07:45
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مقتل سجين وجرح العشرات في أعمال شغب في سجن في بورما

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مقتل سجين وجرح العشرات في أعمال شغب في سجن في بورما
Lebanon News
قُتل سجين وجُرح أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع أعمال شغب في سجن في بورما في غرب رانغون، وفق ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة.
 
 بدأ الشغب في سجن باثين بعدما صادر الحراس هاتفًا جوالًا يعود لأحد السجناء مساء الخميس واتخذوا تدابير تأديبية، وفق ما جاء في بيان المجموعة العسكرية.
 
وأعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة أن سجينًا قُتل "خلال معارك" وجُرح 63 سجينًا إضافة إلى شرطيَين اثنين وتسعة حرّاس.
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 وفرّ نحو سبعين سجينًا من زنزاناتهم وألحقوا أضرارًا بالسجن صباح الجمعة. واستخدموا العصي والطوب وقطعًا من الاسمنت لمهاجمة قوات الأمن، بحسب البيان.
 
وحاولت السلطات السيطرة على الوضع لكنّ المفاوضات باءت بالفشل وتمّ اللجوء إلى القوة.
 
وأشار البيان إلى أن السلطات أطلقت النار لتفريق حشد والسيطرة على الشغب.
 
وأعلنت المجموعة العسكرية أن تحقيقًا فُتح بعد الحادثة.
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