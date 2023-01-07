مسرح Music Hall الغنائي وصل إلى قطر

للحظة، قد تظن أن هذه المشاهد من إحدى السهرات البيروتية - ولكن.ها هي المشاريع اللبنانية تتخطى حدود الوطن، وبفرعه الرابع وصل مسرح Music Hall الغنائي هذه المرة إلى قطر، وجهة الإستقطاب الفنية والإقتصادية، بعد مونديال الـ2022.