أخبار دولية
07 كانون الثاني 2023 - 14:28
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مسرح Music Hall الغنائي وصل إلى قطر

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Lebanon News
للحظة، قد تظن أن هذه المشاهد من إحدى السهرات البيروتية - ولكن.

ها هي المشاريع اللبنانية تتخطى حدود الوطن، وبفرعه الرابع وصل مسرح Music Hall الغنائي هذه المرة إلى قطر، وجهة الإستقطاب الفنية والإقتصادية، بعد مونديال الـ2022.
 
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