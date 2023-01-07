أخبار دولية
07 كانون الثاني 2023 - 14:28
07/01/2023 14:28:00
مسرح Music Hall الغنائي وصل إلى قطر
مسرح Music Hall الغنائي وصل إلى قطر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر,الإبداع اللبناني,مسرح Music Hall الغنائي وصل إلى قطر
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
للحظة، قد تظن أن هذه المشاهد من إحدى السهرات البيروتية - ولكن.
ها هي المشاريع اللبنانية تتخطى حدود الوطن، وبفرعه الرابع وصل مسرح Music Hall الغنائي هذه المرة إلى قطر، وجهة الإستقطاب الفنية والإقتصادية، بعد مونديال الـ2022.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الإبداع اللبناني
قطر
إقرأ أيضاً