باريس تندد بالإعدامات في إيران وتعتبرها "مقززة"

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نددت وزارة الخارجية الفرنسية بتنفيذ حكم الإعدام بإيرانيين إثنين السبت معتبرة بأنه "مقزز" وحضت طهران على "الإصغاء إلى تطلعات الشعب الإيراني المشروعة".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "لا يمكن لإعدام متظاهرين أن يشكل جوابا على تطلعات الشعب الإيراني المشروعة بالحرية" موضحة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "قالت ذلك لنظيرها الإيراني في 20 كانون الأول" الماضي على هامش قمة إقليمية في الأردن.وأضافت الوزارة "هذه الإعدامات المقززة تضاف إلى انتهاكات كثيرة أخرى خطرة ومرفوضة للحقوق والحريات الأساسية ترتكبها السلطات الإيرانية".وأشارت إلى أن فرنسا سبق ونددت مرات كثيرة بهذه الانتهاكات "علنا ومباشرة لدى السلطات الإيرانية ومع شركائها في الاتحاد الأوروبي".وأثارت إيران إدانات دولية السبت بتنفيذها حكم الإعدام برجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء احتجاجات غير مسبوقة أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرا إلى أحد عناصر قوات التعبئة (البسيج)المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.