أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:00
08/01/2023 09:00:00
كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع جورج وسوف.. فكيف هي الصورة من مسقط رأسه؟
جثمان وديع جورج وسوف وصل الى سوريا..
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LBCI News Lebanon
كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف حيث سيوارى في الثرى في مسقط رأسه.
فكيف هي الصورة من هناك؟
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