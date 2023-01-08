أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:00
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كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع جورج وسوف.. فكيف هي الصورة من مسقط رأسه؟

جثمان وديع جورج وسوف وصل الى سوريا.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة, وديع وسوف,سوريا,جثمان وديع جورج وسوف وصل الى سوريا..
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Lebanon News
كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف حيث سيوارى في الثرى في مسقط رأسه. 

فكيف هي الصورة من هناك؟
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