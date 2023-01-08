كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع جورج وسوف.. فكيف هي الصورة من مسقط رأسه؟

جثمان وديع جورج وسوف وصل الى سوريا..

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LBCI News Lebanon

كفرون تتحضّر لاستقبال جثمان وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف حيث سيوارى في الثرى في مسقط رأسه.



فكيف هي الصورة من هناك؟