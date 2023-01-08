أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:05
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عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..

عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشرفية, كنيسة مار نقولاوس,وديع وسوف,عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..
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Lebanon News
احتفلت عائلة وديع وسوف ومحبيه احتفلت بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية.
 
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