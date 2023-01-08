أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:05
08/01/2023 09:05:00
عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..
عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشرفية, كنيسة مار نقولاوس,وديع وسوف,عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
احتفلت عائلة وديع وسوف ومحبيه احتفلت بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
فنّ
أخبار دولية
وديع وسوف
كنيسة مار نقولاوس
الاشرفية
إقرأ أيضاً