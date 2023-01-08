أخبار دولية 08 كانون الثاني 2023 - 09:05 08/01/2023 09:05:00 عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..

عائلة وديع وسوف ومحبيه تحتفل بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية..

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احتفلت عائلة وديع وسوف ومحبيه احتفلت بالصلاة عن راحة نفسه في كنيسة مار نقولاوس في الاشرفية. الإعلان

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