أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 14:39
Back

طالبان تبرر خطواتها التعسفية بحق المرأة

منذ عودتها إلى السلطة... حركة طالبان تزيد يوما بعد يوم الاجراءات الصارمة بحقّ النساء Lebanon, news ,lbci ,أخبار النساء,طالبان,منذ عودتها إلى السلطة... حركة طالبان تزيد يوما بعد يوم الاجراءات الصارمة بحقّ النساء
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في آب 2021، وحركة طالبان تزيد يوما بعد يوم الاجراءات الصارمة بحقّ النساء ليتمّ استبعادهن تدريجيًا من الحياة العامة.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً