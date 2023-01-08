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08 كانون الثاني 2023 - 14:39
08/01/2023 14:39:00
طالبان تبرر خطواتها التعسفية بحق المرأة
منذ عودتها إلى السلطة... حركة طالبان تزيد يوما بعد يوم الاجراءات الصارمة بحقّ النساء
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LBCI News Lebanon
منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في آب 2021، وحركة طالبان تزيد يوما بعد يوم الاجراءات الصارمة بحقّ النساء ليتمّ استبعادهن تدريجيًا من الحياة العامة.
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