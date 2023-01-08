روسيا تشيّع جنودا قتلوا في الضرية الأوكرانية على ماكيفكا

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قام أقرباء جنود روس قتلوا في الضربة الأوكرانية على ماكيفكا في شرق أوكرانيا ليلة رأس السنة بدفن تسعة منهم على الأقلّ الأحد في منطقة سامارا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.وقد قتل 89 جنديا على الأقلّ بحسب الحصيلة التي قدّمتها موسكو والتي اعتبرت مصادر روسية أخرى والسلطات الأوكرانية أنها أعلى بكثير، في تلك الضربة التي هزّت كيان البلد والتي نفّذت وفق الرواية الروسية بأنظمة "هايمارس" المدفعية الصاروخية التي وفّرتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.ودفن رجلان في منطقة تولياتي على ضفاف نهر فولغا، بحسب رئيس البلدية نيكولاي رينتس الذي أشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجنود ذهبوا إلى أوكرانيا "دفاعا عن مصالح أمّتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا".