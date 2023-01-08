أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 15:11
Back

روسيا تشيّع جنودا قتلوا في الضرية الأوكرانية على ماكيفكا

روسيا تشيّع جنودا قتلوا في الضرية الأوكرانية على ماكيفكا Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماكيفكا, الضرية الأوكرانية ,روسيا ,روسيا تشيّع جنودا قتلوا في الضرية الأوكرانية على ماكيفكا
episodes
روسيا تشيّع جنودا قتلوا في الضرية الأوكرانية على ماكيفكا
Lebanon News
     
قام أقرباء جنود روس قتلوا في الضربة الأوكرانية على ماكيفكا في شرق أوكرانيا ليلة رأس السنة بدفن تسعة منهم على الأقلّ الأحد في منطقة سامارا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
 
     
وقد قتل 89  جنديا على الأقلّ بحسب الحصيلة التي قدّمتها موسكو والتي اعتبرت مصادر روسية أخرى والسلطات الأوكرانية أنها أعلى بكثير، في تلك الضربة التي هزّت كيان البلد والتي نفّذت وفق الرواية الروسية بأنظمة "هايمارس" المدفعية الصاروخية التي وفّرتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
الإعلان
 
     
ودفن رجلان في منطقة تولياتي على ضفاف نهر فولغا، بحسب رئيس البلدية نيكولاي رينتس الذي أشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجنود ذهبوا إلى أوكرانيا "دفاعا عن مصالح أمّتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا".
الإعلان
إقرأ أيضاً