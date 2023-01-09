أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 08:21
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اقتحام مقار السلطة في البرازيل والردود تتفاعل

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Lebanon News
مقر الكنغرس البرازيلي هذا، بات تحت سيطرة قوات الامن كذلك القصر الرئاسي ومقر المحكمة العليا، وذلك بعد ساعات على اقتحامها من قبل المئات من  أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

 ولكن ماذا في تفاصيل ما حدث في البرازيل يوم الاحد؟
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