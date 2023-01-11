مقتل خمسة أشخاص في التفجير الانتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

الإعلان

أعلنت الشرطة الأفغانية الأربعاء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابول.وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران "حصل انفجار الأربعاء على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".وأضاف "تندد الإمارة الإسلامية بهكذا هجوم. سيُعثر على من يقف وراء هذا الهجوم وسيُعاقبون".وقال نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فراحي لوكالة فرانس برس "كان يُفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم، لكننا لا نعلم إذا كان متواجدًا لحظة الانفجار".وغير أن نائب مدير عام الشؤون العامة والاستراتيجية أحمدالله متّقي قال إنه لم يكن هناك أجانب في الوزارة عندما تعرضت للهجوم.وأضاف على تويتر "حاول انتحاري اقتحام الوزارة لكنه فشل في تحقيق هدفه وعثرت عليه القوات الأمنية وفجر نفسه".وتُظهر عدة صور للمكان بعد الاعتداء، وتحققت منها وكالة فرانس برس، عدد من الجثث على الطريق المحاذي للوزارة. ويمكن أيضًا سماع جرحى يطلبون المساعدة ورؤية مارة يأتون لنجدتهم.وتقول حركة طالبان إن الوضع الأمني في البلاد تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب 2021 لكن العديد من الهجمات بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة وأعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.