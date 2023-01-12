مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة

12 كانون الثاني 2023 - 15:00 12/01/2023 15:00:00

مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, اليمن,بطولة كأس الخليج,مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة

LBCI News Lebanon

بدأت ملامح دور النصف نهائي لبطولة كأس الخليج تظهر بعدما ما تأهل منتخبي العراق وعمان بفوزن على اليمن والسعودية.