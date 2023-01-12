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12 كانون الثاني 2023 - 15:00
12/01/2023 15:00:00
مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة
مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة
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LBCI News Lebanon
بدأت ملامح دور النصف نهائي لبطولة كأس الخليج تظهر بعدما ما تأهل منتخبي العراق وعمان بفوزن على اليمن والسعودية.
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