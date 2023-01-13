أخبار دولية
13 كانون الثاني 2023 - 07:11
13/01/2023 07:11:21
صرخة كل عراقي..."ماكو كهرباء"
صرخة كل عراقي..."ماكو كهرباء"
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LBCI News Lebanon
"ماكو كهرباء" أي "لا كهرباء"
هي صرخَةُ كلِّ عراقيّ على مرّ هذه السنوات..
فالعراق يعاني منذ زمن من نقص كبير في التيار الكهربائي، خصوصًا بعدَ أن عَمَدَت طهران إلى تخفيضِ كمياتِ الغاز التي تُصدّرُها إلى العراق بسببِ تأخرِ سدادِ الالتزاماتِ المالية.
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