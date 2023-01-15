أخبار دولية
15 كانون الثاني 2023 - 08:53
15/01/2023 08:53:00
الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة...
الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة...
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LBCI News Lebanon
الإشتباكات الروسية الأوكرانية في أوجها... هدف روسيا يكمن في تحسين الموقفِ التكتيكي، والتركيز ينصب على الإستيلاء على منطقة دونيتسك بالكامل.
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