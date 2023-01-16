قتيلان في انفجار داخل مصنع كيماويات بالصين

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أدى انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين إلى مقتل شخصين وإصابة 34 بجروح وفقدان 12 آخرين، وفق ما ذكرت قناة سي سي تي في الحكومية الاثنين.وأفادت القناة بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد داخل مصنع في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينغ، مشيرة إلى أن "الحريق تحت السيطرة حاليا".وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من رجال الإطفاء خارج المبنى. وبحسب سي سي تي في، تمت تعبئة أكثر من 330 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.والحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبا ما تنتج من عدم التزام قواعد السلامة.وفي تشرين الثاني قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.وفي آذار 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدّة.وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.