تمديد التعاون بين النظام المصرفيّ الإسرائيليّ والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية

مدّد وزير المالية الإسرائيليّ فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفيّ الإسرائيليّ والبنوك الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.