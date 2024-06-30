وزير الخارجية الإسرائيليّ: النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير

رأى وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أنّ الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن "حرب إبادة" في حالة تنفيذ إسرائيل عملًا عسكريًا واسع النطاق في لبنان تجعلها تستحق التدمير.



وقال: "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير."



وتوعد بأن تستخدم إسرائيل قوتها ضد "حزب الله" إذا لم تتوقف عن إطلاق النار وتبتعد عن الحدود.



وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد أكدت في بيان انه "إذا شرعت إسرائيل في شن عدوان عسكري واسع النطاق على لبنان، فإن حرباً طاحنة سوف تترتب على ذلك، وان كل الخيارات ستكون مطروحة، ومنها المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة".