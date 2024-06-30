مصر توقع 4 إتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد أن صندوق مصر السيادي وقع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.