أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية اليوم الأحد أن شركة أرامكو وقعت عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية للشركة.