حركة "ام23" المتمردة تواصل التقدّم في شرق الكونغو الديموقراطية

تواصل حركة 23 مارس (إم23) المتمردة التقدّم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر محلي، إذ استولت على مناطق جديدة على جبهة القتال الشمالية مع القوات الحكومية.



وانتشرت حركة "إم23" في مدينة كيرومبا في إقليم شمال كيفو الذي يشهد أعمال عنف منذ أن استأنفت هذه المجموعة المدعومة من رواندا عملها المسلّح في العام 2021.



وكيرومبا أكبر مدينة في جنوب إقليم لوبيرو ومركز تجاري مهم، ويقطنها أكثر من 120 ألف نسمة.



وقال مسؤول إداري محلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "نأسف لأن الكيان الكبير (مدينة كيرومبا) وقع اعتبارا من مساء أمس في أيدي حركة ام23. هذا الصباح، وقبل أن يظهروا في الوسط، قاموا بعمليات استطلاع في المنطقة من خلال تسيير دوريات في جميع أنحاء كيرومبا".



وأضاف المصدر أن المتمردين يتجهون حاليا نحو شمال كيرومبا.