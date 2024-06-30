ثلاثة قتلى بتحطم طائرة سياحية على طريق سريع في فرنسا



لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الأحد عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر في الشرطة.



ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس بسبب احتكاك بين الطائرة وهي من طراز سيسنا وخط للتوتر العالي على ما يبدو. ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.



وقال مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس إن "ركاب الطائرة الثلاثة التي أقلعت للتو من مطار لوغن قتلوا".



وأضاف أن الضحايا هم "رجلان وامرأة".



وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.