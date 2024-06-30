سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين، هما الأحدث في سلسلة من الاختبارات التي أجرتها بيونغ يانغ وأثارت غضب سيول.



وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه تم إطلاق صاروخ بالستي قصير المدى في ساعات الصباح الباكر. وأضافت أنه بعد حوالى عشر دقائق رصد صاروخ ثان لم يتم تحديده بعد.



وأكدت أن "جيشنا زاد المراقبة واليقظة استعدادا لعمليات إطلاق جديدة"، مشيرة إلى أنها نقلت معلومات عن هذه الحوادث إلى الولايات المتحدة واليابان.



وتأتي عمليات الإطلاق هذه بعد أيام عدة على إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، لكن الجنوب قال إن ذلك الاختبار الذي جرى الأربعاء انتهى بانفجار في الجو.

