نتائج أولية: محمد ولد الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة بموريتانيا

أظهرت نتائج أولية بعد إحصاء الأصوات في 99.15 بالمئة من مراكز الاقتراع في موريتانيا الأحد، أن الرئيس محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 حزيران.



وأظهرت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت أن الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما يزيد على 56 بالمئة من الأصوات.