الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية

أخبار دولية
2024-07-01 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجويّ في روسيا 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
 
وأكّدت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوبي بريانسك وتسع طائرات فوق منطقة بيلجورود إلى الجنوب.
 
وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليجرام إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة للهجمات وهو ما أكده أيضًا أليكسي سميرنوف حاكم كورسك.
 
وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.         

آخر الأخبار

أخبار دولية

الدفاع

الجويّ

الروسية

طائرات

مسيرة

أوكرانية

LBCI التالي
مهاجمة متاجر وممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
أوكرانيا هاجمت منطقتي بريانسك وكورسك في روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-30

أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمّرت طائرات مسيرة أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2024-04-23

أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية دمّرت طائرات هجومية روسية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-18

أنظمة القوات الجوية الأوكرانية: دمّرنا طائرات مسيرة روسية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق بريانسك بمنطقة كورسك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:01

نتنياهو: إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس

LBCI
أخبار دولية
11:22

المحكمة الأميركية العليا تعترف لترامب "بحصانة افتراضية لأعماله الرسمية"

LBCI
أخبار دولية
11:03

برلمان فنلندا يقر المعاهدة الدفاعية مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:59

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار للأردن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-30

الوكالة الوطنية للاعلام: انقاذ شابين من الغرق على شاطىء كفرعبيدا والبحث جار عن شابين آخرين

LBCI
أخبار لبنان
03:19

لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة عقدت مؤتمرها الاول بعد عام على تأسيسها: لضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني

LBCI
منوعات
2024-06-26

مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!

LBCI
منوعات
2024-06-29

عامل تنظيف نوافذ خامس أطول برج في العالم يواجه أكبر مخاوفه: المرتفعات (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:58

الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ

LBCI
أخبار دولية
05:56

الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

LBCI
أخبار لبنان
05:15

قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات

LBCI
أخبار لبنان
03:16

ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:53

انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:51

"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟

LBCI
منوعات
12:51

عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)

LBCI
فنّ
03:56

بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:55

وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024

LBCI
أخبار دولية
16:17

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
11:31

"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More