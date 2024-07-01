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مهاجمة متاجر وممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
أخبار دولية
2024-07-01 | 01:20
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مهاجمة متاجر وممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
استهدفت مجموعات من الرجال متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري، في وسط تركيا، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وتظهر مقاطع فيديو عديدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعيّ وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، رجالًا يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.
وتظهر صور أخرى شبانًا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها بجنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا.
وأكّدت وكالة "دوغان" الخاصة للأنباء (دي إتش إيه) أن مثيري الشغب استهدفوا ممتلكات أخرى تعود لسوريين.
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