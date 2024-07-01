إطلاق عشرين مقذوفًا من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيليّ إطلاق عشرين مقذوفًا من جنوب قطاع غزة على أراضي الدولة العبرية من دون تسجيل إصابات، فيما تبنت سرايا القدس الهجوم.



وأفاد الجيش في بيان عن "صد حوالى عشرين مقذوفا أطلقت من قطاع خان يونس" وأضاف "تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل".



وأكد أن "المدفعية تستهدف حاليا مصدر النيران".



وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان "قصف" مواقع إسرائيلية "في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مركّزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

