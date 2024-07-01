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الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
أخبار دولية
2024-07-01 | 05:56
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الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
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الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
أفرج الجيش الإسرائيلي اليوم، عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ تشرين الثاني الماضي. وقال أبو سلمية بعد الإفراج عنه إن وضع السجون مأسوي وصعب جدا، والأسرى يعانون من نقص في الطعام والمياه وهناك إهانة جسدية.
وأكد جهاز الشاباك ان الافراج عنه اتى بسبب الاكتظاظ في السجون، فيما قالت مصلحة السجون إن الافراج اتى من الحكومة والشاباك وليس بسبب الاكتظاظ.
في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء غاضب بسبب الموضوع، اما وزير الامن يوآف غالانت فطالب الحكومة بالاستقالة بعد الافراج عن ابو سلمية.
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