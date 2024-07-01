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أوكرانيا تنفي تقارير تشير إلى تعزيز قواتها قرب روسيا البيضاء
أخبار دولية
2024-07-01 | 06:37
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أوكرانيا تنفي تقارير تشير إلى تعزيز قواتها قرب روسيا البيضاء
نفى حرس الحدود الأوكراني تقارير تشير إلى أن أوكرانيا تعزز انتشار قواتها على طول الحدود مع روسيا البيضاء، قائلا إن التقارير ترقى إلى "حرب إعلامية" تنفذها مينسك بدعم من موسكو.
وذكرت روسيا البيضاء، وهي حليفة قوية لروسيا تدعم عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، الأسبوع الماضي أن كييف تعزز انتشار قواتها على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال الكرملين إن التقارير مثيرة للقلق.
وقال المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمتشينكو للتلفزيون الوطني الأوكراني إن "هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا البيضاء معلومات عن أن أوكرانيا تمثل تهديدا وتعزز نفسها هذا جزء آخر من الحرب الإعلامية التي تشنها روسيا البيضاء بدعم من روسيا".
وأضاف أن المنطقة الحدودية مع روسيا البيضاء لا تزال "مهددة" وأن أوكرانيا تحتفظ هناك بالعدد اللازم من القوات لمنع أي استفزازات.
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