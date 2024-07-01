برلمان فنلندا يقر المعاهدة الدفاعية مع الولايات المتحدة

وافق البرلمان الفنلندي بالإجماع على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأميركي وتخزين معدات عسكرية في فنلندا.



وتتيح الاتفاقية للولايات المتحدة استخدام 15 قاعدة عسكرية في فنلندا وتواجد القوات الأميركية وتدريبها وتخزين معدات دفاعية في الأراضي الفنلندية، كما تعزز التعاون بين البلدين في حالات الأزمات.



وتنص الاتفاقية على احترام سيادة فنلندا وتشريعاتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفق الحكومة ولجنة الشؤون الخارجية التي قدمت تقريرها حول المعاهدة الأسبوع الماضي.



وخلال الجلسة العامة للبرلمان، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب كيمو كيلجونين من الحزب الديموقراطي الاشتراكي اعتماد الاتفاقية بأنه "لحظة تاريخية".



وشدد على "أن مهمة هذه الاتفاقية هي تماما مثل مهمة عضوية الناتو، وهي تعزيز أمن فنلندا والشعب الفنلندي".