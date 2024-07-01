المحكمة الأميركية العليا تعترف لترامب "بحصانة افتراضية لأعماله الرسمية"

رحّب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"انتصار كبير" للديموقراطية، بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.



واعتبر على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا"، مؤكدا "أنا افتخر بكوني أميركياً!".



أما فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، فندد من جهته بدونالد ترامب إثر قرار المحكمة العليا.



وقالت حملة بايدن: "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".