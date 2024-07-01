نتنياهو: إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



وأعلن نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أننا "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله".