ميلوني تشيد بنتائج انتخابات فرنسا مؤكدة أن "شيطنة" اليمين المتطرف لم تعد مجدية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الاثنين غداة صدور النتيجة التاريخية التي حققها التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا أن "شيطنة" اليمين المتطرف لم تعد مجدية.



وقالت رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا لوكالة أدنكرونوس إن "المحاولة المستمرة لشيطنة الأشخاص الذين لا يصوتون لليسار ... هي فخ يقل عدد الناس الذين يقعون فيه".



وقالت هذه المعارِضة الشرسة للرئيس إيمانويل ماكرون "أرسل تحياتي إلى حزب التجمع الوطني وحلفائه على النتائج التي أحرزوها في الجولة الأولى". كما أشادت ميلوني بكون "الجمهوريين، وللمرة الأولى يتجهون أيضًا نحو عدم المشاركة في ما يسمى 'الجبهة الجمهورية'".



وعن الجولة الثانية من الانتخابات، قالت "نحن أمام سيناريو يشهد استقطابا كبيرا، وإذا سئلتُ عما إذا كنت أفضل اليسار، المتطرف في بعض الأحيان، أو اليمين، بالطبع أفضل اليمين".



وفي إيطاليا، يرفض حزب ميلوني أن يُطلق عليه لقب اليمين المتطرف، معتبراً نفسه مجرد حزب يميني.

