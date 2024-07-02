بوليفيا تستدعي سفيرها في الأرجنتين احتجاجًا على تصريحات لميلي

استدعت بوليفيا سفيرها في الأرجنتين الإثنين للتشاور احتجاجًا على تصريحات للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي أعلن من جهته أنّه لن يحضر قمة ميركوسور حيث كان مقرّراً أن يلتقي نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان نُشر ليل الأحد-الإثنين إنّ "الرئاسة ترفض تنديد الحكومة البوليفية الكاذب بانقلاب تأكّدت عدم صحّته اليوم".وكان الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس اتّهم خلفه لويس آرسي الأحد بـ"الكذب" وتنفيذ "انقلاب على نفسه" في لاباز.