كوريا الشمالية تعلن تجربة صاروخ باليستي جديد يحمل رأسا حربيا ضخما

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن بيونجيانج اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) قادرا على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.



وقالت إن تجربة الصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد نفذت بمحاكاة رأس حربي ثقيل للتأكد من استقرار تحليقه ودقته. ولم تضف مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الرأس الحربي.



وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن إدارة الصواريخ في البلاد ستجري تجربة أخرى لنفس نوع الصواريخ في يوليو تموز لاختبار "القوة التفجيرية" للرأس الحربي الضخم.