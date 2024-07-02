بايدن ينتقد بشدة قرار المحكمة العليا بتمتع ترامب بحصانة على التصرفات الرسمية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي اعتبر انتصارًا لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.



وكانت المحكمة العليا الأميركية قد خلصت في وقت سابق يوم الاثنين إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.



وقال بايدن: "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا"، مضيفًا أن "لا أحد فوق القانون".



وأشار بايدن إلى أنه "مع قرار المحكمة العليا، تغير ذلك بشكل جذري".