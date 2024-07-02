توقيف رجل بحوزته قوس رماية في بلغراد بعد هجوم بسلاح مماثل أمام سفارة إسرائيل

أعلنت شرطة بلغراد أنّها أوقفت رجلاً اقترب من أحد مراكزها حاملاً حقيبة ظهر تحتوي على قوس رماية، في حادثة تأتي بعد يومين على هجوم بسلاح مماثل وقع أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية.



وقالت الشرطة في بيان إنّ الرجل تخطى حاجزاً أمام المركز وبعد أن أمره العناصر بالتوقف، راح يسارع للابتعاد، لكنّ عناصرها تمكّنوا من توقيفه وتفتيشه.



وأضافت أنّه "في حقيبة الظهر خاصّته، عُثر على قوس رماية وسبعة أسهم وعدد من السكاكين وعلبة فيها مفرقعات. الدوافع قيد التحقيق وعملية تفتيش شقّته جارية".



وأوضح البيان أنّ المشتبه به ليس مدرجاً في قائمة الـ"متطرفين" المحتملين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وقالت الشرطة إن الرجل ادّعى أنّ "المافيا وأجهزة سرية تلاحقه".