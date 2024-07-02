مبعوث روسي ردًا على ترامب: لا يمكن إنهاء حرب أوكرانيا في يوم

أكد فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة أن "أزمة أوكرانيا لا يمكن أن تحل في يوم واحد،" وذلك ردًا على سؤال عن تصريحات متكررة صدرت عن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية مفادها أن بمقدوره إنهاء الحرب خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات.



ولم يذكر ترامب أي تفاصيل في تلك التصريحات. وسبق أن رأى أنه "إذا كان في الولايات المتحدة "رئيس حقيقي" يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تكن موسكو لتغزو أوكرانيا من الأصل في شباط 2022".



وقال ترامب الأسبوع الماضي خلال مناظرة رئاسية مع الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي: "سأصل لتسوية للحرب بين بوتين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لدى انتخابي رئيسًا قبل أن أتسلم المنصب في 20 . ستكون الحرب قد انتهت وسأسوي الأمر بسرعة قبل أن أتسلم المنصب".



وأشار نيبينزيا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء الرئاسة الروسية لدورة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تموز إلى أن "الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تحل في يوم واحد".



وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لترامب لرويترز: "الرئيس ترامب أكثر رجل دولة ومفاوض يتمتع بالكفاءة والفاعلية في التاريخ وسيحل هذا الصراع عندما ينتخب".