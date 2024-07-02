الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان

غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ بلاده الثلاثاء في رحلة تستمر حتى السبت يحضر خلالها قمة إقليمية ويجري زيارتي دولة لكل من كازاخستان وطاجيكستان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقالت الوكالة الرسمية إن الرئيس غادر الصين يرافقه كل من وزير الخارجية وانغ يي وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي.



وأوضحت شينخوا أن شي سيحضر خلال رحلته هذه الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون والذي ينظم في أستانا.



والأعضاء الدائمون في منظمة الأمن والتعاون هم كازاخستان والهند والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وقد انضمت إليهم العام الماضي إيران.



ويمثل سكان هذه الدول ما مجموعه نصف سكان العالم.



وهذا العام، من المتوقع أيضًا أن تصبح بيلاروس عضوًا في المنظمة، وهو قرار أُعلن عنه في قمة منظمة شنغهاي في 2023 التي استضافتها الهند افتراضيًا.



والإثنين، أكد ماو نينغ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن قمة هذا العام ستساعد في تعزيز التوافق بين جميع الأطراف ونشر الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء، فضلًا عن إشاعة السلام المستدام والرخاء المشترك في العالم.