مقتل 19 شخصاً على الأقل في مواجهة مسلّحة بين عصابتي مخدرات جنوبي المكسيك

قتل 19 شخصاً على الأقلّ جنوبي المكسيك، بينهم أربعة غواتيماليين، في مواجهة مسلّحة دارت بين أفراد ينتمون إلى عصابتين متنافستين في مجال تهريب المخدّرات والإتجار بها، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن المكسيكية.



وقالت الوزارة في بيان إنّه تمّ العثور داخل شاحنة لنقل البضائع "على 14 رجلاً مقتولين بأسلحة نارية، واثنين آخرين في المقصورة، واثنين على الجانب، وآخر على بُعد حوالي 100 متر".



وأسفرت أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة في المكسيك عن أكثر من 150 ألف قتيل ومئة ألف مفقود منذ العام 2006 عندما باشر الرئيس فيليبي كالديرون (2006-2012) حملة عسكرية على الاتجار بالمخدرات.