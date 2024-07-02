الحكومة الأرجنتينية تغلق وكالة الأنباء الرسمية

أعلنت الحكومة الارجنتينية إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" وتحويلها إلى وكالة للإعلانات و"الدعاية" بعد أن اتهمها الرئيس اليميني خافيير ميلي بالانحياز لليسار.



وجاء في بيان حكومي أن الوكالة التي تأسست في 1945 وتضم أكثر من 700 موظف "ستتوقف عن العمل الذي أنشأت على أساسه في الأصل كوكالة أنباء" وتتولى وظائفها الجديدة.



وسيطلق على تيلام الآن "الوكالة الرسمية للإعلان" وستُكلف "تطوير وانتاج وتسويق وتوزيع المواد الإعلانية الوطنية و/أو الدولية".