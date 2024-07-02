روسيا تقول إنها دمرت مقاتلات أوكرانية في مطار ميرهورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها دمرت خمس مقاتلات أوكرانية من طراز سوخوي-27 وألحقت أضرارا بطائرتين أخريين في مطار ميرهورود في منطقة بولتافا باستخدام صواريخ إسكندر-إم.



ونشرت الوزارة مقطعا للهجوم أظهر تصاعد دخان وألسنة لهب من المطار.



وقالت الوزارة: "نتيجة للهجوم الروسي، تم تدمير خمس مقاتلات سوخوي-27 في الخدمة. وتعرضت اثنتان لأضرار".