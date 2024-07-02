مستشار خامنئي: أي هجوم إسرائيلي شامل على حزب الله قد يؤدي إلى حرب إقليمية

حذّر مستشار المرشد الأعلى الإيراني كمال خرازي، من أنّ إقدام إسرائيل على شنّ هجوم شامل على "حزب الله"، قد يؤدي إلى إشعال حرب إقليمية تدعم فيها طهران ووكلاؤها الحركة المسلحة اللبنانية "بكل الوسائل".وقال خرازي في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنّ إيران "ليست مهتمة" بحرب إقليمية، وحثّ الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنع تصعيد إضافي.