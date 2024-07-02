تركيا والولايات المتحدة تجريان محادثات بشأن بناء محطات طاقة نووية

كشف المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية يوسف غيلان أن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.



وقال غيلان لرويترز في مؤتمر عن محطات الطاقة النووية: "الولايات المتحدة تبدي اهتماما جديا بهدف تركيا المتمثل في زيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية وبناء محطات طاقة جديدة".